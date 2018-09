F1, quanti vip attesi a Monza!

MONZA - La bandiera rosso Ferrari sventola sul rettilineo in attesa dell'inizio della terza sessione di prove del Gran Premio d'Italia a Monza, mentre tra il pubblico sale l'attesa anche per l'arrivo, tra oggi e domani, di ospiti del mondo dello sport e della politica, da Cristiano Ronaldo al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Già questa mattina, nei paddock, sono arrivati Felipe Massa e Nico Rosberg, stelle della F1 che a Monza hanno regalato grandi emozioni e, ospite ai box Red Bull, è arrivato l'ex stella del Milan Ruud Gullit. In prima fila per vedere il gran premio domani ci sarà il nuovo campione della Juventus Cristiano Ronaldo, insieme ad altri compagni di squadra e alla dirigenza bianconera. Presenza consueta al Gp di Monza, non mancherà anche domani l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, solito arrivare ai cancelli del circuito a bordo della sua Rolls Royce, in compagnia della sua famiglia. Anche lui ospite assiduo del Gran Premio a Monza, sempre in forma privata, domani arriverà anche il vicepremier Matteo Salvini, mentre in rappresentanza del Governo ci sarà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Attesi anche il ministro all'Istruzione Marco Bussetti, il ministro per le Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi e il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema.