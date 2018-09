F1 Singapore, Hamilton: «Non c'è bisogno di cambiare approccio»

SINGAPORE – L'altro grande protagonista in sala stampa è senza dubbio Lewis Hamilton che invece ha parlato della stagione in corso e del duello con Vettel: «Si punta sempre a dare il massimo e vogliamo continuare con prestazioni di grande qualità. Il vantaggio in classifica? Onestamente non c'è bisogno di cambiare approccio che sarà sempre lo stesso. Ci aspettiamo gare difficili e dobbiamo tenere il passo delle Ferrari e superarlo. Cosa che non sarà facile».

FUORI DALLA PISTA Il campione del mondo ha poi parlato di quello che fa al di fuori della Formula 1: «Quando finisco le gare spengo l'interruttore e cerco di fare altre cose. È stata frenetica questa settimana, ho viaggiato molto rispetto alla media, ma sono riuscito a muovermi molto bene in quello che ho fatto fino a poi tornare in “modalità gara”. Traggo energia dal fare cose diverse e credo che i risultati lo dimostrino». Interpellato sugli aiuti ricevuti dal compagno di squadra Hamilton ha precisato: «Bottas è stato nelle condizioni di aiutarmi in tante condizioni, magari per la Ferrari non è stato lo stesso». Infine un pensiero per il connazionale Lando Norris che il prossimo anno sarà al volante della McLaren: «Norris alla McLaren? Non sto a guardare se ci sono inglesi in griglia. Ma l'Inghilterra ha sempre prodotto ottimi piloti. Posso solo augurargli il meglio».

