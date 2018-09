F1, Sticchi Damiani entusiasta per Giovinazzi

ROMA – L'arrivo di Antonio Giovinazzi all'Alfa Sauber inorgoglisce tutto il movimento automobilismo italiano. Ci pensa il presidente Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, a commentare la notizia con grande entusiasmo: «Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula 1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva ACI ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per arrivare a questa fantastica opportunità per i colori italiani».

IMPEGNO Il massimo dirigente dell'ACI ha poi proseguito: «Il continuo impegno dell'ACI è da sempre orientato alle giovani promesse dell'automobilismo sportivo, offrendo loro un percorso che parte dai kart, passa per la Formula4 e la Formula3 e sfocia in Formula1. Con orgoglio riscontriamo che questa strada è stata aperta per la prima volta al mondo proprio dall'Automobile Club d'Italia».

