F1, Gp Giappone: nuova livrea per la Ferrari

SUZUKA - Cambio di look per le Ferrari nel Gp del Giappone, in programma il prossimo weekend. A Suzuka, secondo quanto riporta il sito Motorsport.com, le SF71H avranno una livrea leggermente diversa, frutto di una nuova iniziativa con lo sponsor Philip Morris International. Nelle parti principali della monoposto, sul classico rosso, saranno inseriti degli inserti di altri colori, in particolare sulla copertura del motore e sull'alettone posteriore.

NOVITA' IN VISTA - Sempre secondo quanto riporta Motorsport.com, queste novità cromatiche dimostrerebbero la volontà del brand di trasformare le proprie attività commerciali nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Proprio a inizio 2018 Ferrari ha estesto l'accordo di sponsorizzazione con Philip Morris fino al 2021.

