F1, Prost: «Quest'anno era impossibile battere Hamilton»

ROMA - Il Lewis Hamilton visto quest'anno in Formula 1 era praticamente impossibile da battere. È il parere dell'ex pilota e 4 volte campione del mondo Alain Prost. «Hamilton ormai ha vinto cinque campionati, ma ogni volta mi stupisco di come si sforzi di diventare un pilota sempre migliore» ha spiegato Prost. «Il 2018, in assoluto, è stata la sua stagione migliore, ma può fare anche di più».

SUPERIORE Secondo Prost, Vettel «ha disputato in buon mondiale, ma contro Hamilton c'era poco da fare. Anche quando la sua macchina non andava al massimo riusciva ad andare sul podio e se c'era da fare un miracolo in qualifica, come a Singapore, lui era in grado di farlo - ha aggiunto il francese - anche dal punto di vista psicologico Hamilton è stato fortissimo nei confronti di Vettel».

