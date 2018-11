F1 Gp Brasile: vince Hamilton, Raikkonen terzo

INTERLAGOS - Lewis Hamilton si impone anche in Brasile: il cinque volte campione del mondo vince sul circuito di Interlagos per la seconda volta in carriera e regala anche il quinto titolo costruttori consecutivo alla Mercedes. Seconda posizione al traguardo per Max Verstappen (+1.469): l'olandese della Red Bull è stato penalizzato da una manovra scorretta di Ocon, su Force India, mentre era in testa e stava cercando di superare il doppiato. Il podio è completato dalla Ferrari di Kimi Raikkonen (+4.764), seguito da Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Problemi di guidabilità per Sebastian Vettel, che ha chiuso al sesto posto. Seguono in Top Ten Charles Leclerc (Sauber), Romain Gorsjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas) e Sergio Perez (Force India).

COSI’ IN GARA - Al primo giro, bloccaggio per Vettel che viene superato da Bottas e perde la seconda posizione. Un giro dopo Verstappen segna il miglior tempo e supera Raikkonen portandosi al quarto posto, ancora un giro e l’olandese è terzo lasciando alle sue spalle Vettel. Il tedesco della Ferrari va lungo e verrà superato anche dal compagno di scuderia.Al decimo Giro Verstappen supera anche Bottas e si lancia alla caccia di Hamilton. Giro 36: Verstappen rientra ai box e torna in pista in terza posizione dietro Hamilton, guida Ricciardo, ma è l’unico a non aver ancora effettuato la sosta.Al 40esimo giro Verstappen supera Hamilton sul rettilineo, virtualmente è primo, lo diventa ufficialmente con Ricciardo ai box subito dopo. Giro 43, Ricciardo si avvicina moltissimo a Vettel, contatto tra i due, ma il ferrarista mantiene la quinta posizione.



GIRO 44, LA SVOLTA - La svolta in gara è stata al giro 44: Verstappen in testa stava guadagnando secondi dopo aver superato Hamilton e averlo lasciato dietro anche nel rientro dai box, ma l’olandese viene costretto a un testacoda da Esteban Ocon, doppiato, che non gli lascia spazio. Brutta l'ostruzione del pilota Force India che finisce sotto investigazione, la collisione danneggia anche il pianale della Red Bull. Da lì Hamilton è passato in testa ed è riuscito ad amministrare nonostante i probelmi di blistering, in particolare alla ruota anteriore sinistra.Giro 46, ancora schermaglie e contatti Ricciardo-Vettel, l'australiano riesce a passare e guadagna il quinto posto. Giro 54, secondo stop per vettel che passa alla supersoft per il finale Al giro 49, Ricciardo lascia dietro bottas, è quarto e si lancia verso il podio, ma chiuderà poi quarto. Al traguardo Hamilton chiude con un vantaggio di un secondo e mezzo su Verstappen, che ha molto da recriminare, anche se non nei confronti del britannico.

