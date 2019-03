F1, Hamilton: «Le sfide con la Ferrari mi spingono a fare meglio»

LOSAIL - Che mondo sarebbe senza Ferrari? Lo pensa anche Lewis Hamilton, che nella sfida con le rosse vede un fattore di miglioramento. «Le sfide ti tengono in vita. Lavorare con il team per capire come mai siamo indietro rispetto alla Ferrari. Radunare le forze per spremere di più la macchina può fare la differenza tra occupare il primo o il secondo posto» ha detto Hamilton, presente a Losail come ospite speciale per la prima gara stagionale della MotoGp.









SVILUPPO IN ARRIVO - Hamilton, parlando di una Ferrari che nei test di inizio anno è sembrata più performante, ha spiegato che ancora nulla è scontato. «So che la sfida sarà lunga - ha aggiunto - che ci saranno tanti sviluppi durante la stagione e so come è stata concepita la macchina».

