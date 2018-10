F1, Arrivabene: «Vettel vincerà il Mondiale con la Ferrari»

TRENTO - A quattro gare dal termine della stagione e con 67 punti di svantaggio, il mondiale di Formula 1 è praticamente quasi perduto per Sebastian Vettel, ma un giorno il pilota tedesco vincerà il titolo con la Ferrari. Ne è convinto il team principal della scuderia Maurizio Arrivabene che, invitato al Festival dello sport di Trento, ha assicurato che la Rossa non mollerà di un centimetro finché la matematica non darà ragione definitivamente alla Mercedes: «Il mondiale al momento è una mission impossible - ammette Arrivabene - ma non partiamo assolutamente battuti per Austin, non è finita».

VETTEL COME SCHUMI - Vettel «ha bisogno di un'auto disegnata su misura. Quando lo sento in cuffia mi sembra di parlare con Michael Schumacher. Anche lui è tedesco, ma è molto italiano dentro... Da piccolo papà Norbert lo portava in Italia e poi passavano sempre da Maranello per respirare l'aria della Ferrari. Sono sicuro, per l'impegno che ci mettiamo tutti, che riuscirà a vincere con il Cavallino. Prima o poi sarà campione del mondo con la Ferrari».

