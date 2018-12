F1, Vettel: «Il mio obiettivo resta vincere con la Ferrari»

SAN PIETROBURGO - Sebastian Vettel è pronto a un nuovo campionato, con l’obiettivo di vincere il titolo del mondo a bordo della Ferrari. Il pilota tedesco lo ha confermato oggi a San Pietroburgo, in occasione del Galà della Fia, dove ha mostrato il suo nuovo look, un paio di baffi che hanno già fatto il giro dei social.

TANTA MOTIVAZIONE - «La mia motivazione è quella di vincere con la Ferrari, è questo il mio obiettivo. Ovviamente non l’abbiamo ancora raggiunto, perciò ci riproveremo. Ma credo che sia sempre una buona cosa essere in lotta per il campionato». Nel corso dell’ultima stagione le cose non sono andate a buon fine, in particolare nella seconda metà del campionato. «Eravamo in una buona situazione verso metà stagione, forse anche nelle gare di Spa e Monza. Poi penso che ci sia stato un calo di prestazioni significativo, è stato tutto più difficile. Hamilton e la Mercedes hanno messo in fila tante buone gare, dove hanno conquistato tanti punti e vittorie». Il bilancio però non è del tutto negativo: «I campionati successivi al mio ultimo titolo mondiale non sono stati semplici - ha detto ancora - Ma credo che sia stato bello essere tornati in grado di vincere delle gare negli ultimi due anni ed essere riusciti a dire la nostra».

