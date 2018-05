Cholito in love

ROMA - Quale occasione migliore per ufficializzare una love story? Il Cholito firma la sua prima tripletta e la sua Giulia posta la foto del loro amore. Tutto facile. Ricapitoliamo: domenica Giovanni Simeone, attaccante viola, stende il Napoli con tre gol (prima volta in carriera in una partita) e si porta a casa il pallone. Oggi Giulia Coppini ha pubblicato su Instagram la loro prima foto ufficiale insieme con una dedica: “Con le tue mani e le mie mani insieme siamo già più innamorati”. Occhi verdi, 1,74 di altezza, la fascia di Miss ragazza in Gambissima Toscana nel 2013, una bella ragazza fiorentina (lei è di Tavarnelle) che ha conquistato il cuore del talento viola, figlio del tecnico Simeone.