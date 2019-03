Sal Da Vinci domani alla Discoteca Laziale

L’appuntamento è di quelli imperdibili. Domani, venerdì 22 marzo, Sal Da Vinci presenterà, dalle ore 17, presso la Discoteca Laziale “Sinfonie In Sal Maggiore Live”, il primo doppio album live dell’artista napoletano, che riprende il tour intrapreso dall’artista napoletano nei più prestigiosi teatri italiani.

Il progetto prevede 22 brani registrati rigorosamente dal vivo, grazie al prezioso supporto dell’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino, a cui se ne aggiunge un 23esimo, Nanà, realizzato però in studio ma che vede non solo la partecipazione di Franco Ricciardi e Andrea Sannino ma, soprattutto, ha Renato Zero tra gli autori del brano.

Il sogno di realizzare questo ambizioso, e bellissimo, lavoro, che unisce teatro e musica, prende vita nell’ottobre dello scorso anno: un progetto che vede Sal Da Vinci tutt’ora in tournée visto il grandissimo successo riscontrato in tutte le piazze italiane.

Tutti i brani dell’album sono un pezzo di storia della nostra musica: da “L’immensità” a “Il Mondo” passando per “Mi ritorni in mente”, “Acqua azzurra acqua chiara” e “Un’avventura”. Naturalmente non mancano gli omaggi alla musica napoletani e ai suoi maggiori interpreti come Pino Daniele e Renato Carosone. Infine una chicca tutta da ascoltare è, sicuramente, la bonus track “Eternamente nuie”, scritta a quattro mani con Nino D’Angelo nel 2016.