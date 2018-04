MotoGp Argentina, Lorenzo: «Ci sono due piloti che possono fare la differenza e io sono uno di quelli»

TERMAS DE RIO HONDO – Jorge Lorenzo non ci sta ad essere considerato la seconda guida Ducati, nonostante gli ottimi risultati del compagno di box Andrea Dovizioso. Il maiorchino prima della gara in Argentina in un’intervista a Sky Sport ha voluto mettere le cose in chiaro: «Tutti hanno problemi, tutto il mondo ne ha. Quello che conta più di tutto è la mentalità con cui si affrontano. La moto è speciale, devi capirla bene, devi guidarla anche in modo antilogico. Ma sto lavorando molto, fisicamente sono migliorato, ho guadagnato muscoli, i risultati arriveranno. Se lavori arrivano, è sicuro. Dobbiamo solo vedere se i progressi arriveranno in questo GP in Argentina o più avanti».

MOTIVAZIONI «Sono contento del comunicato della Brembo che ha chiarito il problema avuto in Qatar. Apprezzo che si siano presi le loro responsabilità ed ora è giusto voltare pagina. Non penso al mercato ora, non mi interessa quello che si dice a riguardo, sono concentrato su di me, sul lavoro che devo ancora svolgere per migliorare. Mi sento forte e motivato per fare bene. Qui in Argentina se possibile cercheremo almeno di salire nel podio e di vincere la gara. Può succedere di tutto in MotoGp. Ci sono due piloti che possono fare la differenza quando si trovano bene sulla moto, e io sono uno di quelli. L'altro è Marquez. Dobbiamo solo insistere, l'obiettivo è vicino». Ha concluso Lorenzo.

CLASSIFICA

Segui la gara in DIRETTA