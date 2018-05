MotoGp Ducati, Bautista: «Jerez sarà una gara speciale per tutti»

ROMA – Il Motomondiale è pronto per un weekend emozionante a Jerez. Il circuito spagnolo si prepara ad ospitare la prima gara europea della stagione e sarà ribattezzato in onore di Angel Nieto, una leggenda del motociclismo in Spagna e nel Mondo. Sarà un weekend speciale anche per il team Angel Nieto. La squadra di Aspar Martinez, che è stata ribattezzata in onore del tredici volte campione del mondo, sarà coinvolta nei numerosi tributi a Nieto questo fine settimana.

OMAGGIO Emozionato e fiducioso per la gara di casa, lo spagnolo Alvaro Bautista ha commentato così sul sito del team: «Jerez sarà una gara speciale per tutti, non solo per i piloti di casa, ma per tutti gli appassionati di moto al mondo, in omaggio al nostro amato Angel Nieto. Guardando alla gara, possiamo dire che questa è una pista diversa da quelle che abbiamo visitato finora, più brevi e con meno tempo tra le curve. Vedremo come funzionano le gomme qui. Non abbiamo effettuato test a novembre, quindi dobbiamo aspettare e scoprire come è il nuovo asfalto. Mi sento determinato come sempre e proverò a cambiare le cose e superare le difficoltà con la nostra moto. Sono fiducioso che di fronte ai nostri fan possiamo fare un passo avanti e trovare qualcosa in più. Sono davvero entusiasta di iniziare qui in Europa».

CALENDARIO

CLASSIFICHE