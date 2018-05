MotoGp Honda, Marquez: «Dobbiamo rimanere con i piedi per terra»

ROMA – Marc Marquez arriva all'appuntamento del Mugello con un rassicurante vantaggio in classifica. Il pilota spagnolo però sa bene che non può abbassare la guardia come ammette attraverso il sito della Honda: «È bello andare in Italia con un vantaggio in Coppa del Mondo, ma siamo ancora all'inizio della stagione e tutto è molto serrato, quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra».

VERSO LA GARA «Abbiamo avuto un test al Mugello prima del Gran Premio di Francia e siamo stati veloci e concreti. Siamo contenti, ma devi sempre aspettare e vedere in quale situazione ti trovi quando inizi a lavorare per la gara. Ci sono sempre domande su pneumatici, messa a punto, temperatura e così via. In realtà, probabilmente ci sarà più caldo questo weekend rispetto a quando siamo arrivati qualche settimana fa, quindi dovremo rimanere concentrati e gestire bene la preparazione della gara». Ha aggiunto il campione del Mondo.

