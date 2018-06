MotoGp Honda, Marquez prova una F1

ROMA «Non posso più aspettare! Domani proveremo una F1!». Così scriveva ieri sul suo profilo Twitter Marc Marquez, che oggi è volato al Red Bull Ring per un test con Toro Rosso, nel corso di una sessione privata.

No puedo esperar mas! Mañana probaremos un F1!

I can’t wait!! Tomorrow we will try an F1 car!@redbull pic.twitter.com/bu8u5FRmh1 — Marc Márquez (@marcmarquez93) 4 giugno 2018

RED BULL RING A Spielberg, il campione del mondo di MotoGp si è messo alla guida della Red Bull RB9, la vettura con cui Sebastian Vettel ha conquistato il quarto titolo mondiale della carriera. Un modo per lasciarsi alle spalle la brutta caduta al Gp d'Italia in seguito alla quale ha chiuso in 16esima posizione.

PEDROSA Domani toccherà a Dani Pedrosa e sarà presente anche il pluricampione di Motocross Tony Cairoli, di ritorno dalla Gran Bretagna, che nel prossimo weekend sarà in Francia per il decimo appuntamento della MXGP.

CALENDARIO

CLASSIFICA