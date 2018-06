Superbike Kawasaki, Rea: «Non vedo l'ora di tornare a correre a Brno»

ROMA – Nel round precedente Jonathan Rea non ha potuto assaporare la vittoria e battere quindi il record di Carl Fogarty. Il pilota nord irlandese ci riproverà nella tappa di Brno, anche per operare l'allungo decisivo in classifica: «In passato ho disputato delle grandi corse a Brno. Qui ho vinto la mia prima gara in un Campionato Mondiale, nella classe Supersport, e sono stato anche protagonista di un bel duello con Max Biaggi nel 2010 nel WorldSBK. L’obiettivo di questo weekend è semplice, ambisco al primo gradino del podio».

GARA «Non vedo l’ora di tornare a correre a Brno, è uno di quei tracciati ampi con grandi cambi di elevazione e carattere. Abbiamo fatto dei test qui qualche settimana fa e questo sicuramente ci darà un vantaggio quando sarà il momento di fare il setup della moto venerdì. Siamo stati competitivi e consistenti, quindi mi sento bene in vista del weekend». Ha concluso il tre volte campione del mondo.





