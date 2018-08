MotoGp Honda, Marquez: «Tutti volevamo correre, ma la decisione è stata corretta»

ROMA – Il giorno dopo la difficile decisione di Silverstone anche Marc Marquez ha voluto dare il proprio parere in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: «La decisione è stata corretta. Tutti volevamo correre e tutti abbiamo avuto problemi nel decidere, ma avevamo già un nostro collega in ospedale e abbiamo visto cosa è successo con questo asfalto... Ero preparato correre, concentrato al cento per cento, ma penso che alla fine la commissione di sicurezza sia stata istituita proprio per questi casi. Ci siamo incontrati, ci siamo seduti ed è qui che abbiamo valutato i pro e i contro e abbiamo deciso per l'annullamento».

ASFALTO «Questa situazione è arrivata per le condizioni della pista dopo il riasfalto. Anche nel 2015 aveva piovuto molto, ma abbiamo corso e nessuno si è lamentato. Già in condizioni di asciutto ci eravamo accorti che il nuovo asfalto non era buono, ma il problema è peggiorato con le condizioni di bagnato. In vista del prossimo anno vogliamo tornare qui per poter restituire ai tifosi lo spettacolo che non hanno potuto vedere. Nell'incontro abbiamo chiesto di poter tornare, ma con buone condizioni di asfalto». Ha concluso il campione del mondo.

