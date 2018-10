MotoGp Honda, Marquez: «Lorenzo? Basta perdere tempo...»

BURIRAM - «Io irresponsabile e imprudente? Ho parlato con Jorge e non mi ha detto le stesse cose. A me interessa di più cosa ci siamo detti al telefono e va bene così». Marc Marquez chiude con queste parole il botta e risposta con Jorge Lorenzo, che lo aveva accusato di essere stato «irresponsabile e imprudente» per aver causato la sua caduta alla prima curva del Gp di Aragon. «L'ho chiamato lunedì, mi piace il fatto che sarà il mio prossimo compagno. Nella prima curva c'è stata una caduta, non vorrei perdere più tempo per parlarne», ha detto Marquez.

CAMPIONESSA - Sulla connazionale Ana Carrasco, la prima donna in assoluto a vincere un Campionato del Mondo di motociclismo, quello del Campionato Mondiale FIM Supersport 300, Marquez ha aggiunto: «Sono contento, è una vittoria importante in generale per il mondo delle moto. La sua vittoria dice che il nostro non è un mondo per soli uomini e che contano tante cose. Sono ancora più felice per il fatto che è spagnola. Non si sa mai, per adesso ha fatto bene in una categoria e con una moto più piccola, deve fare degli step, ma senza pressione. Spero in generale ci siano porte aperte per le donne».

