MotoGp, Thailandia: Marquez vince su Dovizioso, Rossi quarto

BURIRAM - Marc Marquez vince il Gp di Thailandia con un sorpasso al cardiopalma su Andrea Dovizioso. Il duello tra i due è diventato serratissimo e ricco di emozioni negli ultimi giri della gara, fino agli ultimi metri, quando lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio sul pilota della Ducati. Terzo posto per Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi. Quinto posto per Alex Rins con la Suzuki, davanti alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Completano la top ten Cal Crutchlow, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci e Jack Miller. Marquez aumenta così il vantaggio in classifica mondiale, salendo a +77 su Andrea Dovizioso.



FINALE DA BRIVIDI, CHE DUELLO! - Il debutto della MotoGp in ThaiLandia ha regalato una gara molto bella e accesissima nei minuti finali. Marquez, scattato dalla pole position, ha mantenuto il comando dopo il primo giro, con Rossi e Dovizioso subito a incalzarlo. Al quinto giro il sorpasso, con Rossi che ha superato lo spagnolo sul rettilineo e Dovizioso che pure ha attaccato, superandolo. Marquez si è ritrovato terzo, mentre Dovizioso avvicinava Rossi. All'undicesimo giro errore di Rossi all'uscita dell'ultima curva, con Dovizioso e Marquez che sono ripassati al comando, in velocità. Buona gara di Pedrosa, fino al 19/o giro, quando è caduto ed è stato costretto a terminare la gara. Nel finale Vinales è riuscito a superare Rossi, con il Dottore non al passo con i primi tre, e Marquez è partito con l'attacco su Dovizioso. Duello serratissimo tra i due negli ultimi giri: Dovizioso e Marquez si sono scambiati la posizione più volte e, fino all'utima curva, non hanno mollato. Alla fine ha avuto la meglio lo spagnolo, con il sorpasso finale da brividi, centrando la 68/a vittoria e agganciando Jorge Lorenzo (che oggi non ha gareggiato dopo la brutta caduta nelle libere) al quinto posto all time tra i piloti più vincenti.

