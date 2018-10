MotoGp Australia: ancora Marquez, è pole. Rossi settimo

PHILLIP ISLAND - Marc Marquez non si ferma: con il tempo di 1:29.199, lo spagnolo della Honda, che la scorsa settimana si è laureato campione del mondo, conquista la pole della MotoGp in Australia. Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha e per Johann Zarco con la Tech3, mentre Andrea Iannone con la Suzuki deve accontentarsi del quarto tempo. In seconda fila anche Alex Rins e l'australiano Jack Miller, con Valentino Rossi che conquista il settimo tempo davanti alla Pramac di Danilo Petrucci. Male Andrea Dovizioso, che domani scatterà dalla nona posizione in griglia di partenza con l'obiettivo di confermare il secondo posto nel Mondiale.

LE Q1 - Il primato della Q1 a Phillip Island è andato ad Alvaro Bautista, il sostituto di Jorge Lorenzo in sella alla Ducati: con il tempo di 1:29.851s ha preceduto Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing). Fuori qualifiche che contano Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) e Dani Pedrosa (Repsol Honda), che scatterà dalla 18esima casella del via.

