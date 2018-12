MotoGp Honda, Lorenzo: «Ho già battuto Marquez. E Rossi è impressionante»

ROMA - Ha lasciato la Ducati, dove Andrea Dovizioso gli ha dato filo da torcere, e dall'anno prossimo correrà per la Repsol Honda, dove troverò un compagno di box ancora più temibile e agguerrito, Marc Marquez, sette volte campione del mondo. Jorge Lorenzo, però, non ha paura della nuova sfida. «C'era la stessa situazione con Valentino Rossi quando sono arrivato in Yamaha, ma sono riuscito a vincere - ha spiegato alla britannica'BT Sport' - Marquez ha dominato negli ultimi anni, ma sono riuscito a strappargli il titolo nel 2015, anche se di poco». Riuscirci ancora, quindi, non sarà semplice. «Dovrò lavorare al massimo per vincere il mio sesto Mondiale - ha sostenuto - cambiare ancora il mio stile di guida, perché ogni moto lo richiede».

ROSSI STRAORDINARIO - Poi Lorenzo rende omaggio al suo storico rivale Valentino Rossi, «È un pilota incredibile. A Sepang, nel Gp di Malesia, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha corso 15 giri sempre allo stesso ritmo - ha detto - con una temperatura di 40°». E per chiudere qualche parola su Dani Pedrosa, di cui prenderà il posto nella scuderia giapponese e con cui ha avuto forti acredini in passato: «Lo conosco da quando ho 12 anni - ha spiegato Lorenzo - in 250 abbiamo avuto anche degli scontri, in pista e fuori. Dopo le qualifiche di Jerez nel 2008 volevo stringergli la mano Jerez, ma si rifiutò. E così intervenne il Re di Spagna a farci fare pace - ha proseguito - Sono convinto che perdiamo un grande pilota e un campione.

