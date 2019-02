MotoGp, Test Qatar: Vinales più veloce, Rossi quinto

LOSAIL - Maverick Vinales è stato il più veloce nella prima giornata dei test MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Il pilota spagnolo, con la sua Yamaha M1, ha chiuso in 1'55"051, precedendo il connazionale della Suzuki, Alex Rins (1'55"159) e la Ducati di Andrea Dovizioso (1'55"550). Quarto tempo per Danilo Petrucci con l'altra Ducati (1'55"594) che si lascia alle spalle Valentino Rossi (1'55"604), con l'altra Yamaha M1.

DECIMO MARQUEZ - Decimo tempo per il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, a oltre 1" da Vinales. Tra Rossi e Marquez si sono piazzati Rabat, Quartararo, Nagakami, P.Espargaro. In pista anche Jorge Lorenzo: il maiorchino del team Repsol Honda è tornato in pista dopo lo stop per infortunio e operazione e ha effettuato alcuni passaggi solo per prendere confidenza con il mezzo. Domani la seconda giornata di test sul circuito di Losail.

#QatarTest #MotoGP #Día1

1 Maverick 1:55.051

2 Rins +0,108

3 Dovi

4 Petrucci

5 Rossi

6 Rabat

7 Quartararo

8 Nakagami

9 P. Esp

10 #MM93

11 Mir

12 A. Esp

13 Iannone

14 Morbidelli

15 Bagnaia

16 Zarco

17 Oliveira

18 Crutchlow

19 Miller

20 Abraham

21 #JL99

22 Smith

23 Syahrin pic.twitter.com/ffYhlRlcr1 — Box_Repsol (@box_repsol) 23 febbraio 2019





