Superbike Portimao: il cannibale Rea vince Gara 1!

PORTIMAO – Rea in versione “cannibale” domina e vince anche in Portogallo. Il campione del mondo è stato perfetto e ha trionfato in Gara 1 staccando Melandri, arrivato 2°. A nulla è valsa la strenua resistenza dell’italiano, che al via era parso per un attimo in grado di dire la sua. 3° Van der Mark, poi Davies e Tom Sykes.

A TERRA - Se Rea ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte gli avversari ci hanno messo del loro. Fin dal primo giro, quando un problema con la marcia di Fores è costato la caduta e il ritiro al poleman Laverty, centrato dalla moto del rivale. Caduta anche per Savadori a nove giri dalla fine. L’italiano era 3° e stava disputando un’ottima gara. Problemi alla moto per Camier, costretto al ritiro.

CLASSIFICA

CALENDARIO