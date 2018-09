Sbk Magny Cours, Rea: vittoria in Gara 1 e quarto titolo mondiale

MAGNY COURS - Vittoria in Gara 1 e quarto titolo mondiale consecutivo in Sbk per Jonathan Rea: il pilota della Kawasaky ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Tom Sykes, con il podio completato da Xavi Forescon la Ducati Bami Racing. Quarta piazza per Savadori (Milwaukee Aprilia), quinta e sesta posizione all’arrivo per le Ducati Aruba di Davies e Melandri.



MACCHINA DA GUERRA - Da quando è arrivato al Kawasaki Racing Team WorldSBK nel 2015, Rea è stato una macchina da guerra, ha vinto quattro titoli consecutivi e 52 vittorie in quattro stagioni. Nel 2018 ha fatto la storia battendo il record di vittorie nel WorldSBK e arrivando a quota 60 con il successo in Gara 1 a Brno. Ora è il secondo pilota ad aver vinto quattro titoli nella categoria delle derivate di serie più veloce al mondo ed il primo ad averli ottenuti in maniera consecutiva.

