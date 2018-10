SBK Argentina, doppietta Rea in Gara2

SAN JUAN - Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) conquista anche Gara2 al Circuito San Juan Villicum, davanti a Xavi Fores (Barni Racing Team) al quinto podio dell'anno. Il campione del mondo centra un altro record: è la sua decima vittoria di fila in una stagione. Sul podio anche Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati), che è riuscito a tornare sul podio dopo un fantastico duello con il compagno di squadra Chaz Davies, che è arrivato quarto e aumenta ancora il suo gap con Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) a 24 punti, dopo che l'olandese ha concluso Gara2 in nona posizione. Tom Sykes è riuscito a risalire al quinto posto, con Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) al sesto posto e Razgatlioglu al settimo. Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) ha concluso la gara due in ottava posizione, mentre Jake Gagne (team Red Bull Honda World Superbike) è entrato nella top ten per la terza volta in questa stagione.

