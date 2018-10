Toyota Lexus Hybrid: nuove formule di finanziamento

Affrontare la nuova mobilità significa passare anche attraverso nuove formule per il finanziamento e il pagamento della vettura. Una flessibilità in grado di cambiare i rapporti tra azienda, cliente e assicurazione. E in occasione della prevendita ufficialmente aperta di Lexus UX Hybrid, un “urban explorer “ che reinterpreta il concetto di Luxury Car, il brand giapponese presenta per la prima volta sul mercato la nuova formula di finanziamento “Pay per Drive Connected”, basata sul reale utilizzo della vettura. Una soluzione in grado di caratterizzare anche l'assicurazione attraverso la formula RCA Connected: si tratta di uno strumento assicurativo flessibile legato al reale utilizzo della vettura e variabile in base a chilometraggio, stile di guida e abitudini di chi utilizza l'auto.

Il listino della Lexus UX Hybrid - per la cronaca - parte da 37.900 euro per l'allestimento Executive, le prime consegne della vettura in Italia sono previste entro il primo trimestre del 2019 e sarà in vendita soltanto la versione ibrida elettrificata (Self Charging Hybrid) da 2.0 litri 178 CV, a trazione anteriore oppure E-Four a 4 ruote motrici. Il sistema ibrido è di quarta generazione, sviluppato per privilegiare ancor più la componente elettrica e per raggiungere i 115 km/h in pura modalità elettrica. La batteria al nichel-metallo idruro (NiMH) è stata ridotta grazie a una nuova struttura e un sistema di raffreddamento più compatto al punto da sistemarla sotto la seduta posteriore e minimizzare l'ingombro nel vano di carico.

UX Hybrid vanta contenuti tecnologici d'avanguardia, tra cui il Lexus Safety System+ già di serie. E' un pacchetto di sistemi di sicurezza preventiva che include: Pre-Crash PCS con rilevamento pedoni, assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta LTA, fari abbaglianti automatici AHB per migliorare la visione notturna, Riconoscimento segnaletica stradale RSA e Cruise Control adattivo DRCC che regola la velocità in base al veicolo che precede.