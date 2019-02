Alena Seredova protagonista della campagna di lancio della nuova DR6,

È partita questa settimana la nuova campagna advertising di DR, che vede come testimonial Alena Seredova. Dopo una settimana di teasing, attraverso un soggetto da 15 secondi ideato per il web ed i social, ha preso il via la nuova campagna che vede protagonista la DR6 nella sua versione Gpl. Sullo sfondo della Roma "felliniana" di Villa Borghese e via Veneto, e di quella imperiale, rappresentata dal Colosseo, si muove la DR6 guidata da Alena Seredova, nuova testimonial del marchio DR. La campagna pubblicitaria prevede la programmazione di un 30" sulle reti Rai in prime time, di un 30" ed un extended version di 60" sul web e sui social, oltre che di un 30" radiofonico, on air su Radio Italia e Radio Capital nella settimana sanremese. Sul web, da oggi, sarà pubblicato anche il backstage dello spot TV, che è stato realizzato dalla società di produzione Dinamo con la regia di Paolo Marchione. Il soggetto è la "DR6 Gpl full optional di serie" che, in barba ai divieti imposti al traffico inquinante, attraversa tranquillamente il centro città.

La DR6 rappresenta il top di gamma DR. Lunga 4,5 metri, dotata di un motore turbo da 150 cv, la DR6 Gpl è adatta ai lunghi viaggi ma anche per l'utilizzo quotidiano. In piena filosofia DR, la DR6 è full optional di serie: dal tetto apribile all'infotainment con il C.C.S. (Car Connectivity System, funzione che permette di replicare le funzioni del proprio smartphone attraverso il monitor touch screen 8 pollici), passando per i cerchi in lega da 18 pollici, il climatizzatore, gli interni in pelle, i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore, il cruise control, il keyless, il follow me home. Buono il rapporto qualità-prezzo ed una politica commerciale senza soprese per il cliente: tutto di serie ad un unico prezzo fisso sia per la versione Sport che per la Cross, che si differenziano soltanto per alcuni particolari estetici (20.000 euro + 1.000 euro per il GPL). Il partner industriale per l'alimentazione bi-fuel è BRC, leader nel settore della componentistica ed impianti a gas metano e Gpl per autotrazione, con il quale DR ha consolidato una lunga collaborazione. DR ha infatti intrapreso un cammino eco friendly già 10 anni fa. Il serbatoio del GPL della DR6, alloggiato sotto il pianale del bagagliaio, senza inficiarne il volume di carico, ha una capacità effettiva di 70 litri, che uniti ai 55 del serbatoio benzina, consentono all'auto di percorrere più di 1.400 km con un pieno.