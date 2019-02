Scatta il blocco Diesel fino a Euro4 in Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia

Automobilisti senza tregua: dopo il maltempo e le problematiche annesse, le ultime belle giornate di sole e aria frizzante hanno generato un nuovo superamento dei livelli consentiti di PM10 (particolato) nell'aria (50 microgrammi per metro cubo), come registrato dalle centraline di Arpa. E contestualmente è scattato il blocco alla circolazione per i veicoli Diesel Euro 4 (e livelli inferiori) in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Il divieto è scattata alle 8.30 di oggi (fino alle 18:30) e durerà almeno fino a giovedì’ 21 febbraio e riguarda le Regioni del bacino Padano, che come recita il Protocollo Aria sottoscritto il 9 giugno 2017 punta alla realizzazione congiunta di "una serie di misure addizionali di risanamento".

In Lombardia verranno intraprese le seguenti misure temporanee, che riguardano i comuni con più di 30.000 abitanti: previste non solo le limitazioni al traffico per i veicoli fino a Diesel Euro 4, ma anche i vincoli per le abitazioni "sull'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 3 stelle". Viene inoltre imposta la riduzione di 1 grado delle temperature in casa.

A Torino, e in altri 11 comuni dell'area metropolitana, da oggi torna il livello “arancio” delle misure emergenziali: ferme le auto Diesel Euro 4 e inferiori (8-19), i furgoni Diesel Euro 4 e inferiori (dalle 8.30-14 e 16-19).

In Emilia Romagna, dopo quattro giorni di superamento del limite massimo di PM10, il blocco Diesel Euro 4 (e inferiori, oltre ai benzina Euro 0 e 1) riguarda le province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini (8.30-18:30). Imposto inoltre l'obbligo di abbassare fino a 19 gradi le temperature del riscaldamento nelle case e fino a 17 gradi negli spazi commerciali e ricreativi.

In Veneto, il blocco riguarda le zone di Venezia e in tutte le province della regione (ad eccezione di Belluno). Stop a Diesel fino a Euro 4 e i benzina Euro 0 e 1, oltre ai veicoli commerciali Diesel fino a Euro 3 (8.30-18.30).