Napoli Motor Show, Hamsik dà il "calcio d'inizio"

ROMA - Oltre al pallone, un’altra grande passione: i motori. Il capitano del Napoli, Marek Hamsík, è stato l'ospite d'onore del Napoli Motorshow. Questa mattina il centrocampista ha tenuto a battesimo la manifestazione, entrando per primo alla Mostra d’Oltremare, dove sono esposte alcune delle sue amate auto: due Fiat 500, la prima verde militare, la seconda nera con gli interni rossi (vedi gallery), tutti rigorosamente firmati con le iniziali e il numero di maglia 17. Regalo speciale per Hamsik: ecco la 500 personalizzata

“Amo le automobili – ha commentato l’azzurro – a dire il vero, anche le moto, ma non so guidarle. Mi piacciono tutte, da quelle veloci e potenti a quelle d’epoca. E’ proprio per questo che sono al Napoli Motorshow. Sicuramente ad un appassionato di motori, non posso che consigliare di venire qui”. Regista della presenza di Hamsík, è stato il medico della squadra, Alfonso De Nicola, anche lui patito di motori, che ha accompagnato per le aree interne ed esterne il campione slovacco.

