Volkswagen: 80 nuovi modelli elettrici entro il 2025

Il Gruppo Volkswagen sta portando avanti la transizione verso l'era della mobilità elettrica. Entro la fine del 2022, 16 fabbriche in tutto il mondo saranno dedicate alla produzione di veicoli elettrici. L'ha annunciato a Berlino Matthias Muller, CEO del Gruppo Volkswagen, in occasione della conferenza stampa sul bilancio. "Negli ultimi mesi, abbiamo fatto tutto il possibile per implementare la 'Roadmap E' con la rapidità e la determinazione necessarie", ha spiegato Muller. Quando è stata presentata la "Roadmap E", lo scorso autunno, il Gruppo aveva annunciato piani per produrre fino a 3 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2025 e commercializzare 80 nuovi modelli a batteria. Agli 8 modelli elettrici e ibridi plug-in già disponibili, nel corso dell'anno se ne aggiungeranno altri 9, 3 dei quali puramente elettrici. "Dal 2019 vedremo un nuovo mezzo a batteria praticamente ogni mese" ha affermato Muller. "Ecco come intendiamo offrire la più ampia flotta di veicoli elettrici nel mondo, per tutti i Brand e in tutte le regioni, in pochi anni".

Il CEO ha sottolineato che ciò non significa che il Gruppo Volkswagen stia voltando le spalle ai propulsori tradizionali.

I motori Diesel moderni sono parte della soluzione, non parte del problema - ha sottolineato - anche in riferimento al cambiamento climatico. "Stiamo facendo investimenti imponenti nella mobilità di domani, ma senza trascurare le tecnologie e i modelli attuali, che continueranno a giocare un ruolo importante nei prossimi decenni", ha dichiarato Muller. "Nel 2018 investiremo quasi 20 miliardi nella gamma di trazioni e modelli convenzionali, mentre gli investimenti totali pianificati per i prossimi 5 anni ammontano a oltre 90 miliardi". Un apposito comitato presieduto dal CEO sta portando avanti la digitalizzazione all'interno del Gruppo, un tema chiave per gli anni a venire. "Il futuro della mobilità sta gradualmente prendendo forma, così come il futuro del Gruppo Volkswagen", ha affermato Muller. Il miglior esempio in tal senso è SEDRIC, la concept che ha consentito di dimostrare per la prima volta il potenziale della guida completamente autonoma. SEDRIC è stato progettato dal Gruppo, ma presto "passerà a una delle nostre marche per un ulteriore sviluppo nell'ottica della produzione di serie", ha annunciato Muller.