Il 31 dicembre a Roma la'RefereeRun AIA'

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Domenica 31 dicembre è in programma la 7ª edizione dell'Atleticom We Run Rome' valevole come 3ª edizione della 'RefereeRun AIA', manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km riservata agli associati AIA. Tutti gli associati AIA devono iscriversi alla gara competitiva sui 10 km ed è prevista anche una gara non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km che si svolge sotto l'egida della FIDAL. La partenza della prova di 10 Km competitiva e non competitiva sarà data in Via delle Terme di Caracalla alle ore 14, mentre la prova non competitiva di 5 Km prenderà il via alle 14.15. Il tracciato toccherà tutti i luoghi di maggior interesse culturale e storico: Terme di Caracalla, Circo Massimo, Bocca della Verità, Via del Corso, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Piazza Venezia, l'altare della Patria, Via dei Fori Imperiali, il Colosseo per poi tornare sul traguardo. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito web dedicato https://www.werunrome.com.