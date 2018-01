Scontro frontale in Puglia, 4 morti

(ANSA) - BARI, 1 GEN - Quattro persone - tre delle quali sono giovani tra i 18 e i 20 anni - sono morte in un incidente frontale avvenuto tra due mezzi sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8: si sono scontrate frontalmente una Volkswagen Passat e una Chevrolet Kalos. Nell'impatto hanno perso la vita tre giovani e un uomo di 60 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli uomini della polizia stradale.Lo scontro - a quanto si è appreso - sarebbe avvenuto in un tratto dove non è posizionato lo spartitraffico. Al momento la strada statale 100 è chiusa in direzione Taranto. Si circola solo sulla carreggiata in direzione Bari