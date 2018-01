Grasso, valuteremo sostegno a Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - La scelta se sostenere Nicola Zingaretti alle elezioni regionali per il Lazio "sarà oggetto di valutazione. Si tratterà di prendere contatti con la base, che si dovrà esprimere com'è nostro costume, e poi con Zingaretti". Lo dice Pietro Grasso, leader di LeU, arrivando all'assemblea nazionale di Liberi e Uguali. "Il pluralismo non può che essere qualcosa che arricchisce, certamente non depotenzia", risponde a chi gli fa notare che dentro Leu c'è chi si oppone al sostegno al candidato del Pd.