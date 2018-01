Aus Open, eliminate Muguruza e Konta

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Prima Venus Williams, finalista l'anno scorso con la sorella Serena, e quest'anno sconfitta all'esordio da Belinda Benic; oggi Garbine Muguruza, campionessa in carica a Wimbledon, e numero 3 del mondo, battuta dalla cinese di Taipei Su Wei Hsieh, 7-6 6-4. Sono nomi pesanti che lasciano gli Australian Open. Con loro ha fatto la valigia anche Johanna Konta, che ha dovuto cedere all'americana Bernarda Pera per 6-4 7-5. Prosegue invece la sua corsa Maria Sharapova che ha fatto fuori la lettone Anastasia Sevastova con il punteggio di 6-1 7-6, in qualche modo vendicando la sconfitta patita agli Us Open dalla rivale. La tennista siberiana ora dovrà affrontare la tedesca Angelique Kerber, ex numero uno del mondo. Passa il turno anche Karolina Pliskova.