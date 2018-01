Cdm slittino,azzurra Robatscher su podio

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Podio per l'Italia rosa dello slittino. A meno di due settimane dai Giochi Olimpici di PyeongChang, Sandra Robatscher (in 1'24"360) ha conquistato il terzo posto nel singolo nella prova di Coppa del Mondo di Sigulda, in Lettonia. Prima la russa Tatyana Ivanova (1'23"989) e seconda la tedesca Natalie Geisenberger (+ 0.087) Per l'azzurra, che in questa stagione aveva collezionato un altro podio nella staffetta a squadre di Altenberg, è il primo podio individuale della stagione e un buon segnale in vista della rassegna a cinque cerchi.