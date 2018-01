Napolitano auguri Buffon'spero continui'

Presidente emerito Repubblica, ha 40 anni ma non li dimostra

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Anche il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto fare gli auguri a Gigi Buffon per i suoi 40 anni. "Insieme vivemmo la grande esperienza della vittoria ai Mondiali di Berlino 2006 - ha ricordato l'allora Capo dello Stato in collegamento telefonico con 'Che tempo che fa' su Rai1 dove il portiere juventino è ospite -. Era la mia prima uscita dopo l'elezione, ed era importante potessi dimostrare fosse nata sotto una buona stella". "Ha 40 anni ma non li dimostra sul campo. Mi auguro che Buffon possa continuare a dare questi magnifici esempi di bravura - ha proseguito Napolitano -. Tante volte è venuto al Quirinale, portavoce del calcio e dello sport. Ho riconosciuto il lui il senso delle istituzioni e grande sensibilità politica e democratica".