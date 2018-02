Champions: Pochettino "Juve eccezionale"

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - "La Juventus è una società di primo livello, non possiamo confrontarci con loro come struttura. Ma domani in campo daremo il massimo". Parole del tecnico del Tottenham, Pochettino, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro i bianconeri: "Nella sua storia ha vinto tutto - ha aggiunto -, nelle ultime tre stagioni ha disputato due finali mentre noi siamo una squadra giovane. Il nostro progetto sta crescendo, stiamo adeguando le nostre strutture: impossibile mettere a confronto le due realtà. Speriamo di raggiungerli ma domani proveremo a fare il massimo". Una grande emozione per Pochettino, il cui trisavolo è originario di Virle, piccolo centro in provincia di Torino: "Sono felice di essere qui per la prima volta, ho aspettato 45 anni. Ho sempre sentito parlare di Torino e del Piemonte, è un piacere tornare nel luogo in cui si trovano le mie origini: ma sono concentrato per domani".