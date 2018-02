Auto: Rally Italia Talent sbarca a Lecce

Da domani in oltre 300 in pista per GF motori targato Aci-Abarth

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Circus di Aci Rally Italia Talent arriva in Puglia per la sesta Selezione sull'impegnativo International Circuit La Conca di Muro Leccese. Saranno oltre 300 gli iscritti che si metteranno in gioco questo fine settimana nelle tecniche prove disegnate dagli esaminatori all'interno del circuito pugliese. Protagoniste le Abarth 595 competizione e le Abarth 124 spider, vetture queste ultime utilizzate per la prima volta nelle selezioni 2018, che esalteranno la passione dei partecipanti con momenti di adrenalina pura e forti emozioni. Straordinaria sarà la partecipazione dell'Abarth Club Puglia che ha iscritto alle Prove oltre 30 Soci. Annunciata poi la presenza di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci che saluterà gli iscritti nella giornata di sabato. L'edizione 2018 si arricchisce della partnership con l'emittente RDS 100% GRANDI SUCCESSI, mentre le iscrizioni online sono ancora aperte per le prossime selezioni regionali sul sito www.rallyitaliatalent.it.