Sassuolo: Iachini "Momento difficile"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 25 FEB - Per il Sassuolo è un momento difficile: il ko contro la Lazio ha anche visto dimezzare il vantaggio sul terz'ultimo posto: "Non concretizziamo - ha detto l'allenatore neroverde, Giuseppe Iachini - ed è un problema che dobbiamo risolvere. C'è una involuzione, non possiamo negarlo. Nelle ultime partite non c'è stato il nervosismo di oggi. Berardi sull'espulsione poteva stare più attento nel contrasto". Secondo Iachini "la Lazio ha tirato pochissimo in porta ma è stata brava a capitalizzare al massimo le occasioni. Al di là di tutto, la gara è stata condizionata dall'autogol – un tocco sulla conclusione di Milinkovic-Savic - e da un rigore causato, mi dicono, da un tocco involontario".