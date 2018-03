Comune Napoli e Coca-Cola per inclusione

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Sport e inclusione: un binomio vincente che è protagonista a Napoli oggi e domani. Una 'due giorni' in cui il Comune di Napoli e Coca-Cola si uniscono per promuovere l'inclusione attraverso i valori dello sport: uguaglianza, rispetto, spirito di squadra, senso del fair-play. L'iniziativa è stata presentata a palazzo San Giacomo, alla presenza di Ciro Borriello, assessore allo Sport e al patrimonio del Comune di Napoli, di Felicity George, in rappresentanza della Fifa e di Cristina Broch, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di Coca-Cola Italia. Atterrata nell'aeroporto di Napoli Capodichino, poco prima della presentazione in Comune, la Coppa del mondo - nell'ambito del Fifa world cupTM trophy tour by Coca-Cola - raggiungerà domani le sedi di tre associazioni a Scampia, San Giovanni a Teduccio e Vomero: le associazioni scuola calcio Arci-Uisp Scampia, Ssd Europa e Fondazione Famiglia di Maria dove solo gli associati potranno vedere il trofeo.