Qatar: Marquez, Dovi ne aveva di più

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Il secondo posto va bene. Sapevo che questa pista è una delle più difficili per noi. E Dovizioso ne aveva più di me, quando spingeva io ero al limite per stargli dietro". Marc Marquez sorride al termine del Gp del Qatar, dove ha tagliato il traguardo tra il pilota Ducati e Valentino Rossi. "Però ho spinto fino alla fine - ha aggiunto il campione del mondo MotoGp - per stare vicino a Dovi, che ha conquistato una vittoria meritata".