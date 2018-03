Vacanze sulla neve per 10,6 mln italiani

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Buone notizie sullo stato di salute del turismo italiano dal grande mondo di settimane bianche e week end sulla neve. Sono infatti ben 10,6 milioni gli italiani che nel primo trimestre dell'anno si sono dilettati tra sci, snowboard o puro relax in montagna con un incremento di circa l'11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo - secondo i calcoli di Federalberghi - si aggira sui 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. Il 94,6% ha scelto di trascorrere la settimana bianca in Italia. Le regioni più gettonate sono il Trentino-Alto Adige che si conferma leader con il 19,5% della domanda, seguito da Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. "Al nuovo Parlamento e al futuro governo - dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - chiediamo di onorare gli impegni che tutte le forze politiche hanno assunto durante la campagna elettorale, e di porre il turismo in cima alla lista delle priorità della prossima legislatura".