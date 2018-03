Torino 'ciao Mondo, ci mancherai'

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - "Ciao Mondo, ci mancherai". Così, con un tweet, il Torino Football Club saluta Emiliano Mondonico, che allenò la squadra piemontese tra il 1990-1991 e il 1993-1994, portandola alla finale di Coppa UEFA, persa con l'Ajax. Celebre l'episodio della finale di Amsterdam quando, per protestare contro l'arbitro, Mondonico sollevò una sedia verso il cielo, finendo poi squalificato per una giornata. Nel 1992-93, sempre con la squadra granata, 'Mondo' vinse la Coppa Italia. Dopo aver reso grande l'Atalanta, al Torino tornò poi nel 1998-99, riportandolo in serie A.