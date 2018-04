Basket: coach Venezia, Milano favorita

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - "Milano è un passo avanti alle altre ed è la vera favorita del campionato". Lo ha detto il coach della Umana Reyer Venezia, Walter De Raffaele, parlando a margine della consegna del 'Pegaso per lo Sport 2018' della Regione Toscana oggi a Firenze. "Per roster e qualità dei giocatori - ha proseguito - è naturale che la favorita è Milano che è meritatamente in testa al campionato. Poi anche gli ultimi play-off dimostrano che c'è sempre qualcosa che va al contrario o che va fuori dai pronostici, ed è il bello dei play-off". Per la Reyer, secondo De Raffaele, "è un ottimo momento nonostante gli infortuni perché abbiamo fuori due elementi importanti. Siamo arrivati in semifinale di Eurocup, cercheremo di andare un po' più avanti, in campionato siamo reduci da una bella vittoria contro Avellino, mancano ancora sei giornate, poi inizierà la rumba dei play-off e lì vedremo. Direi comunque che è una bella stagione, lunga, stancante: volevamo essere protagonisti, credo che stiamo raggiungendo gli obiettivi".