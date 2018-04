Davis, Fognini dispiaciuto

(ANSA) - GENOVA, 8 APR - "Dispiace per la sconfitta ma davanti avevo un giocatore che si trova tra i primi dieci del mondo: ci ho provato ma non ho nulla da rimproverarmi". Così Fabio Fognini in conferenza stampa a Genova dopo la sconfitta con Lucas Pouille che ha permesso alla Francia di conquistare la semifinale di Coppa Davis. "A volte rischi di 'bruciarti' provando a togliere le castagne dal fuoco - ha detto il giocatore azzurro -. Credo di aver fatto una buona partita e ho avuto tante occasioni di fronte ad un ottimo giocatore: se questo è il mio livello di tennis sono sereno per il futuro".