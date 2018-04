Messi in campo per turismo responsabile

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Lionel Messi scende in campo con l'Organizzazione Mondiale del Turismo per promuovere il "turismo responsabile". Il segretario generale della Unwto, Zurab Pololikashvili, lo ha infatti nominato ambasciatore dell'organizzazione delle Nazioni Unite. "Durante i miei viaggi - spiega il campione - ho avuto l'opportunità di conoscere altre culture e società, così come altri modi di vedere il mondo e questo è molto arricchente. L'Organizzazione Mondiale del Turismo lavora per rendere il turismo una fonte di sviluppo e sono felice di poter unire questa missione di promozione del turismo responsabile". "Messi è uno sportivo unico e un esempio di come la forza di volontà e il lavoro costante diano buoni risultati. È un grande onore che si unisca all'Unwto e ad altri personaggi noti nel promuovere i valori positivi e i benefici che il turismo rappresenta" afferma Pololikashvili.