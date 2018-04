Gattuso, Donnarumma sarà n. 1 al mondo

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 14 APR - "Donnarumma ha l'obbligo di provare a diventare il miglior portiere al mondo". Lo ha detto Rino Gattuso alla vigilia di Milan-Napoli, centesima presenza in Serie A del suo giovane portiere, che si confronterà con il collega Pepe Reina, in scadenza di contratto con il club azzurro e pronto a firmare con i rossoneri. "Di Reina me ne frega nulla, se arriverà vedremo, io ora penso a Donnarumma - ha tagliato corto Gattuso. Sono orgoglioso di Donnarumma, ora comincia il bello. In due anni e mezzo è a cento partite in Serie A, un traguardo incredibile. Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo difficilissimo, deve stare tranquillo. Da parte mia e dei compagni ha grande fiducia, ora deve alzare l'asticella, ha le doti per diventare il più forte portiere al mondo, ma deve lavorare con serenità e serietà".