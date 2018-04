Rugby: Eccellenza, FF.OO. ai playoff

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Missione compiuta per le Fiamme Oro Rugby che, con la vittoria netta sulla Lazio nel derby della Capitale, accedono per la seconda volta da quando militano in Eccellenza alla fase finale del campionato. Al XV della Polizia era necessaria una vittoria con bonus per essere matematicamente certo del passaggio ai playoff e l'ha ottenuta giocando un match perfetto, raggiungendo già alla fine della prima frazione di gioco il bonus e raddoppiando, nel secondo tempo, il numero delle mete segnate. Questi i risultati della 18/a e ultima giornata della stagione regolare: Petrarca Padova-Femi Cz Rovigo 29-9; Conad Reggio Emilia-Lafert San Donà 26-20; Fiamme Oro-Lazio 48-17;Patarò Calvisano-Mogliano 50-0 Toscana Medicei -Viadana 18-10. Padova 74; Calvisano 70; Rovigo 64; Fiamme Oro 53;San Donà 49;Viadana 42; R.Emilia 33; Medicei 30; Lazio 20; Mogliano 12.Griglia play off: Rovigo-Calvisano; Fiamme Oro-Petrarca Padova. Nessuna retrocessione: l'anno prossimo il campionato, che tornerà a chiamarsi Serie A, sarà a 12 squadre.