Lega, domani nuovo giro da Casellati

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "E' possibile" che domani ci siano nuove consultazioni da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Lo afferma, interpellato a Montecitorio, il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti che sottolinea come, in tal caso, "è possibile" che alle consultazioni ci sia anche il leader leghista Matteo Salvini. Il nuovo giro viene confermato anche da Silvio Berlusconi che al termine dell'incontro della delegazione di Fi da Casellati ha spiegato: "Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché probabilmente effettuerà un secondo giro di consultazioni. Mi sono dichiarato assolutamente a disposizione".