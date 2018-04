Lo spagnolo si impone in due set su Nishikori

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo si tratta dell'undicesimo successo sulla terra rossa del Principato - dove ha disputato dodici finali -, una vittoria ottenuta senza troppi patemi dopo un'ora e 33' di gioco.